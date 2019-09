Lundi s'ouvre la dernière session de la législature 2015-2019. Celle-ci avait commencé sous le signe d'un virage à droite, avec une majorité de 101 voix au Conseil national pour l'UDC et le PLR. Cette majorité a fonctionné sur beaucoup de votes, mais ses décisions ont été souvent amorties ou désavouées par le Conseil des Etats.

Des airs de revanche

Le partenariat entre l'UDC et le PLR trouve cependant sa divergence fondamentale sur la question européenne. Cette dernière session permettra à nouveau de s'en rendre compte, puisque l'UDC pourra défendre en plénum son initiative intitulée «Pour une immigration modérée (initiative de limitation)», déposée à fin août 2018 à la suite du traitement «light» par le Parlement de sa première initiative visant à contrer l'immigration.

Un camouflet

En 2012, elle avait déposé l'initiative populaire «Contre l'immigration de masse», qui avait eu l'aval du peuple par 50,3%, un fameux 9 février 2014. A l'instar du Brexit – qui sera voté deux ans plus tard par les Anglais – ce vote fut considéré comme une sorte de Swissexit. Il s'en est suivi un long travail parlementaire pour ne pas mettre en péril les accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne. En décembre 2016, les Chambres fédérales ont accouché d'une loi visant à favoriser la main d'oeuvre indigène dans les offices régionaux de placement. Pour l'UDC, ce fut un camouflet.

Fin de la libre circulation

C'est pourquoi l'UDC et l’ASIN ont relancé l’initiative dite «Pour une immigration modérée». Elle demande à ce que la Suisse soit autonome en matière d'immigration, qu'aucun nouveau traité prévoyant des régimes de libre circulation ne soit conclu et qu'au terme de 12 mois, l'actuel traité de libre circulation avec l'UE devienne caduc. Cette fois-ci, le texte est sans ambiguïté: pas d'interprétation possible sur les contingences économiques d'une telle décision.

L'édifice des bilatérales

A Berne, les camps n'ont pas changé et il faut s'attendre au même dialogue de sourds qu'il y a deux ans. Le Conseil fédéral réitère son opposition, car la fin de la libre circulation des personnes met en danger l'édifice des bilatérales nécessaires à l'économie d'exportation helvétique (plus de 60% vers l'UE). De plus, la Suisse a besoin de la main d'oeuvre que son évolution démographique ne peut totalement fournir.

Le jour du jeûne fédéral

Au Parlement, par 17 voix contre 8, la Commission de politique extérieure du Conseil national s'oppose à l'initiative pour les mêmes raisons. La Commission des institutions politiques aussi par 16 voix contre 8. Inutile de préciser que ces 8 voix de part et d'autre sont celles des élus de l'UDC. A un mois des élections, ce débat tombe toutefois à pic pour les souverainistes helvétiques de mettre en avant leur thématique fétiche. Sauf que, dans les faits, le débat a été agendé le lundi du jeûne fédéral, le 16 septembre en soirée, qui n'est pas vraiment une heure de grande écoute...