Le canton de Vaud met à enquête publique de mercredi jusqu'au 26 septembre le plan d'affectation cantonal (PAC) Lavaux. Le projet transcrit et précise les principes de protection prévus par la loi Lavaux pour les territoires hors des zones à bâtir.

Révisée en 2014 suite à l'acceptation du contre-projet du Conseil d'Etat à l'initiative «Sauver Lavaux III», la loi Lavaux impose l'élaboration d'un plan d'affectation cantonal. Il définit les principes de protection de l'identité et des caractéristiques paysagères et naturelles de Lavaux.

Le périmètre concerné comprend les territoires hors des zones à bâtir des communes de Bourg-en-Lavaux, Chardonne, Chexbres, Corseaux, Corsier, Jongny, Lutry, Puidoux, Rivaz et Saint-Saphorin.

Douze zones

Le PAC Lavaux a été élaboré par le Service du Département territorial (SDT) selon un processus participatif. Il a inclus les communes, les représentants de la viticulture, de l'agriculture, du tourisme et des associations environnementales.

Le document définit notamment douze zones d'affectation. Il précise, pour chacune, les usages possibles du sol, les éléments qui doivent être protégés et les possibilités de construction. Il poursuit l'objectif de préserver au maximum les terres viticoles et agricoles et les éléments constitutifs de l'identité du site, tout en permettant aux acteurs économiques de pratiquer leurs activités dans de bonnes conditions.

Durant la période de mise à l'enquête, le plan, le règlement et le rapport d'aménagement sont à disposition du public dans les greffes des communes concernées, au Bureau technique intercommunal de Jongny, Chardonne, Corsier et Corseaux ainsi qu'au SDT à Lausanne.

Information du public

Le SDT organise par ailleurs quatre permanences les 29 août, 5, 12 et 19 septembre de 16h à 19h dans ses locaux. Une séance publique d'information aura lieu le 3 septembre à 19h30 à la grande salle de Puidoux. Enfin, l'ensemble des documents et informations utiles, dont une carte interactive de présentation du PAC, sont disponibles sur le site du canton.

Les oppositions et remarques éventuelles peuvent être transmises par courrier aux communes concernées et au SDT qui les traitera. Le Conseil d'Etat transmettra un projet final au Grand Conseil, qui aura la charge d'approuver la planification. L'entrée en vigueur du PAC Lavaux est attendue courant 2021. Il abrogera alors les plans d'affectation communaux en vigueur sur le territoire qu'il couvre. (ats/nxp)