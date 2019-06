Les délégués du PLR suisse se réunissent samedi à Zurich pour débattre de la nouvelle politique climatique et environnementale du parti. Ils se prononceront sur le papier de position élaboré suite à une large consultation menée auprès de la base.

«Les derniers mois l'ont clairement démontré: les citoyens de notre pays veulent des réponses aux nombreuses questions en suspens en matière de politique environnementale et climatique», écrit la présidente du PLR Petra Gössi dans l'invitation à l'assemblée. «En tant que parti responsable, nous devons aborder ces questions.»

Le sondage conduit ces derniers mois auprès des membres du parti visait à «mieux comprendre ce qu'ils veulent» et «quelles solutions ils imaginent». Quelque 14'000 personnes y ont répondu. «Il s'agit désormais d'en tirer des conclusions afin de remettre en question nos positions antérieures et d'apporter des idées nouvelles et novatrices.»

Le papier de position soumis aux délégués est centré sur la responsabilité individuelle. Pour préserver l'environnement, le PLR mise sur «l'innovation, le progrès et des conditions-cadres adéquates» plutôt que sur «une politique rigide de l'interdit». Des instruments supplémentaires sont envisagés uniquement si les conséquences des actions individuelles ne sont «pas transparentes» et s'il n'existe aucune autre alternative.

Cascades de mesures

Concrètement, la direction du PLR propose une série de mesures rangées sous quatre thématiques: la nature, l'habitat, le travail et la formation, ainsi que le transport. A chaque fois, la même cascade de mesures est envisagée. D'abord la responsabilité individuelle, ensuite les mesures incitatives et enfin - en dernier recours - des restrictions plus poussées.

Sous la thématique de la nature, le parti propose dans un premier temps de réformer la production des denrées alimentaires, limiter le mitage du territoire et améliorer la protection des eaux. Des mesures de pilotage, comme l'instauration de valeurs-limites pour les produits phytosanitaires ou l'assainissement de l'énergie hydraulique, viendraient ensuite. L'interdiction de pesticides ou de matériaux nocifs pour l'environnement serait l'ultime recours.

Dans le domaine de l'habitat, le PLR veut accélérer la rénovation des bâtiments et réduire la consommation d'électricité, voire optimiser la taxe d'incitation sur les combustibles ou introduire des valeurs-limites pour les systèmes de chauffage. Comme mesure plus stricte, le parti propose le remplacement des chauffages électriques.

Flexibilisation du travail

Le parti suggère encore de flexibiliser les modèles et les lieux de travail, notamment grâce à la numérisation, d'encourager la recherche et le développement ou encore d'accélérer l'économie circulaire. L'échange de quotas d'émission et le développement de conventions d'objectifs seraient des mesures de pilotage envisageables.

Pour ce qui est des transports, les libéraux-radicaux veulent améliorer le trafic, encourager une mobilité générant peu d'émissions de CO2 et atteindre plus de transparence dans le trafic aérien. Le parti n'est pas non plus contre l'introduction de valeurs cibles de CO2 pour les moyens de transport à énergies fossiles.

Le transport aérien ne serait pas épargné. Il doit être englobé dans le système européen d'échange de quotas d'émissions ou dans l'instrument international de compensation CORSIA.

Pas de retournement de veste, dit Gössi

Lors de la présentation publique du papier de position le 24 mai dernier, Petra Gössi a réfuté tout retournement de veste à l'approche des élections fédérales de cet automne. «Nous ne nous éloignons pas de nos principes et de nos valeurs, mais nous les maintenons», a-t-elle déclaré. (ats/nxp)