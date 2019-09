En Suisse, tout le monde est choqué par le prix faramineux de certains nouveaux médicaments. Mardi, Verena Nold, la directrice d'une des faîtières des assurances maladies, SantéSuisse, s'interroge dans divers médias: «La grande question est de savoir pourquoi le prix de ces traitements est si élevé. Leur développement est souvent fait par des start-up et non par les entreprises pharmaceutiques elles-mêmes. Celles-ci rachètent les patentes puis les revendent beaucoup plus cher. Elles font un immense business.»

Le rôle des assureurs

Ces considérations sur cet«immense business» doivent interpeller tous les assureurs maladie de ce pays. Ce sont eux qui doivent faire pression pour que les prestataires du système de santé ne puissent permettre d'«immenses» profits à certains, qui font grimper les coûts et les primes.

SantéSuisse bien représenté

SantéSuisse regroupe les caisses du Groupe Mutuel, de Concordia, Visana, Swica, etc... Au Parlement, ses représentants sont nombreux. Son président est le conseiller national Heinz Brand (UDC/GR). On y trouve aussi Ruth Humbel (PDC/AR), membre du Conseil d'administration de Concordia et vice-présidente de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS-N), Roland Eberle (UDC/TH), vice-président du Conseil d'administration du Groupe Mutuel, Bruno Pezzatti (PLR/ZG) ou encore Sebastian Frehner (UDC/BS), tous deux membres du groupe de réflexion du Groupe Mutuel.

Conflits d'intérêts

Le problème est que ces mêmes personnes, à l'exception de Heinz Brand, siègent dans le lobby des... pharmas! Au Parlement, il existe un groupe d'élus réunis au sein d'IG Biomed (pour IG Biomedizinische Forschung und Innovation), qui représente Interpharma (l'Association des entreprises pharmaceutiques suisses pratiquant la recherche). Celle-ci défend les intérêts des entreprises leaders comme Novartis, Roche, Bayer, Pfizer, etc... Donc finalement, ceux qui commercialisent la plupart des traitements coûteux.

Les douze membres d'IG Biomed

Dans IG Biomed - société simple fondée à Bâle en 2015 - on trouve 12 parlementaires, représentant tous les partis de droite. En leur temps, les conseillers fédéraux Guy Parmelin et Ignazio Cassis en ont fait partie. Aujourd'hui, elle est présidée par le conseiller aux Etats Joachim Eder (PLR/ZG), actuellement président de la Commission de la santé du Conseil des Etats (CSSS-E), et qui siège en même temps au Conseil de fondation de Sanitas et au Forum santé suisse, le groupe de réflexion en faveur d'une politique libérale de la santé. Egalement chez IG Biomed, on trouve son collègue Josef Dittli (PLR/UR), président du comité de curafutura, l'autre faîtière des assureurs, et le conseiller national, Bruno Pezzatti (PLR/ZG).

Des mandats de chaque côté

L'UDC compte également trois membres à IG Biomed: Roland Eberle, Sebastian Frehner et le Bâlois Thomas de Courten (UDC/BL). Ce dernier n'a pas de lien direct avec un assureur, mais il est actuellement président de la CSSS-N. Deux membres d'IG Biomed sont donc à la tête des deux commissions sur la santé à Berne.

Huit ont un lien avec les assureurs

Le PDC compte quatre élus à IG Biomed: Elisabeth Schneider-Schneiter (PDC/BL), Beat Vonlanthen /PDC/FR), Anne-Seydoux Christe (PDC/JU) et l'incontournable Ruth Humbel (PDC/AG). Les trois premiers n'ont pas de double casquette, mais la dernière est au Conseil d'administration de la caisse Concordia et membre du Forum santé suisse. Au PBD, IG Biomed a recruté Lorenz Hess (PBD/BE), président du Conseil d'administration de Visana. Enfin, le douzième membre est le Vert libéral Thomas Weibel (VL/ZH), qui lié à la société comparis.ch, où il siège au comité de pilotage.

Au total, sur les 12 membres d'IG Biomed, huit ont une double casquette avec un mandat chez les assureurs. Sans préjuger de la moralité des uns ou des autres, la situation est propice aux conflits d'intérêts entre ceux qui produisent des médicaments pour en faire un «immense business» et ceux qui sont censés les freiner. Surtout quand ce sont les mêmes personnes...