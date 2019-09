Quatre nouveaux juges au Tribunal fédéral

Hormis à la réélection de Michael Lauber, l'Assemblée fédérale a procédé à l'élection de quatre nouveaux juges pour le Tribunal fédéral et d'un nouveau membre de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, Luzia Vetterli (PS). Tous ont passé le cap sans accroc.



Les quatre nouveaux juges ordinaires, Beatrice van de Graaf (UDC),Michael Beusch (PS), Thomas Müller (UDC) et Sonja Koch (UDC), sont tous alémaniques. Elus pour le reste de la période administrative 2015-2020, ils remplaceront quatre personnes qui quitteront leur poste à la fin de l'année. Un poste doit être repourvu à la première Cour de droit public, un au sein de la deuxième Cour de droit public et deux au sein de la Cour de droit pénal.