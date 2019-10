Une rare effervescence agite actuellement les points de vente de la Loterie Romande. «Je n’ai jamais vu autant de mes clients jouer à l’Euro Millions», confie Alain Zwahlen gérant du Kiosque du Théâtre à Lausanne. La raison? Aucun veinard n’a trouvé depuis plusieurs semaines les cinq bons numéros et les deux étoiles. La cagnotte a enflé au fil des tirages pour finalement atteindre le jackpot plafond de 208 millions de francs (190 millions d’euros) fixé par le règlement de la loterie européenne présente dans neuf pays. Or, ce jackpot plafond peut être remis en jeu au maximum cinq fois. Ce qui signifie que, si le pactole ne tombe pas ce soir, il sera proposé pour la dernière fois mardi prochain. Et dans le cas où personne ne déniche la combinaison gagnante le 8 octobre, des veinards pourront profiter du magot puisqu’il sera distribué dans sa totalité au rang de gain suivant qui compte au moins un gagnant.

En Suisse, l’Euro Millions fait aussi des heureux

Et n’oubliez pas que les dieux ne sourient pas qu’aux autres. Il y a une année, le 2 octobre, un joueur qui avait coché en Suisse les numéros gagnants de l’Euro Millions, établissait avec un jackpot de 183,9 millions de francs, le plus gros gain jamais réalisé sur sol helvétique. Un record à battre ce soir?

Pour tenter de gagner le gros lot, il vous suffit de cocher et de faire valider votre bulletin au plus tard ce soir à 19h30 auprès de l’un des points de vente de la Loterie Romande ou sur le site www.loro.ch. Rappelons pour ceux qui veulent augmenter les chances de gain, le bulletin groupe Euro Millions offre la possibilité de jouer à plusieurs. Que la chance soit avec vous!