Les CFF ont loué deux compositions de train à la Südostbahn afin de détendre la situation du matériel roulant à la suite du retard de livraison du train FV-Dosto. Quinze trains à deux étages en location sont en circulation.

Éviter des goulots d'étranglements

Les CFF avaient créé l'an dernier un comité pour le matériel roulant afin d'examiner des solutions de location, a indiqué à Keystone-ATS l'entreprise, confirmant des informations des publications de Tamedia. La Zürichsee-Zeitung avait déjà évoqué la possibilité de louer des trains à la Südostbahn il y a deux semaines. Ce contrat vise à éviter des goulots d'étranglements.

L'introduction du train de Bombardier FV-Dosto se poursuit petit à petit. Les CFF ont reçu deux nouveaux trains la semaine passée et un la semaine précédente. Actuellement quinze des 62 trains à double étage commandés pour trois milliards de francs roulent. Jusqu'au petit changement d'horaire en juin, ils devraient être 21, selon les CFF.

A cause du retard, plusieurs nouveaux trains seront introduits parallèlement. Il s'agit notamment du «Giruno» de Stadler-Rail qui assure la liaison nord-sud et des «Flirts» pour le trafic régional genevois.

Nouveau projet à 3 milliards

Et déjà le futur grand projet d'acquisition est agendé. Prochaine étape: le remplacement des trains régionaux à un étage. Les premiers de ces trains atteindront la fin de leur durée de vie d'ici peu, explique l'ex-régie fédérale.

Celle-ci devra à nouveau investir environ trois milliards de francs. Mais les CFF ne veulent pas commander de train entièrement neuf, mais utiliser des plateformes de véhicules qui ont déjà fait leurs preuves. L'acquisition sera ainsi moins chère et plus simple, estiment les CFF. Les premiers nouveaux trains devraient entrer en circulation en 2023 en Valais et en Suisse orientale. (ats/nxp)