Faut-il préserver les chemins blancs caillouteux et ne pas les noircir d'asphalte? La question divise, aux Franches-Montagnes, une région jurassienne attachée à ses sapins, ses chevaux et ses murs de pierres sèches.

Au Noirmont (JU), le ton est monté en assemblée, comme l'a signalé «Le Quotidien Jurassien»: «C'est une imbécillité monumentale», a déclaré un citoyen au sujet de la réfection à l'identique d'un chemin forestier. En refusant un crédit d'entretien de 32 000 francs, l'assemblée s'était prononcée en faveur d'un chemin goudronné dans un secteur pentu. Mais l'Association des naturalistes francs-montagnards (ANFM) conteste les arguments avancés.

Stable et résistant

Selon les défenseurs du patrimoine paysagé, un chemin pentu peut se révéler stable et résistant, surtout s'il est reverdi. Le problème réside dans l'eau de pluie qu'il faut évacuer en aménageant des écoulements. Mais une fois le chemin aménagé, il suffirait de dégager les rigoles.

Aux Genevez, en plein remaniement parcellaire, le secrétaire de l'ANFM Alexandre Mouche refuse de passer pour un ayatollah: «Tout dépend de l'usage d'un chemin: on ne va pas contrarier le passage d'un bus scolaire!» L'association est du même avis. «Nous voulons maintenir le chemin blanc qui part de l'église et qui est très apprécié des promeneurs», indique Alexandre Mouche.

Manuel d'entretien

Il s'agit de s'insérer dans les procédures, mais aussi de sensibiliser les agriculteurs et les forestiers. Dans son petit manuel d'entretien, l'association énumère les avantages des chemins blancs. S'ils ne sont pas inscrits dans l'inventaire suisse des voies de communications historiques, ces chemins caillouteux «délimitent et matérialisent des lieux» et d'anciennes frontières. Ils s'insèrent dans le réseau des chemins de randonnée balisés.

En retenant les eaux de ruissellement, ces chemins blancs réduisent l'érosion des sols sans accumuler la chaleur. Leurs talus favorisent les plantes maigres et les hirondelles y trouvent de quoi fabriquer leur nid.

Vincent Donzé