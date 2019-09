Quel automobiliste ne s'est pas retrouvé un jour coincé dans les bouchons en raison d'un accident sur l'autoroute? Ces embouteillages rendent aussi la vie dure aux véhicules d'urgence qui doivent se faufiler parfois avec difficulté parmi les voitures pour intervenir sur les lieux du drame. En effet, de nombreux usagers de la route ne savent pas comment se comporter dans de telles situations, déplore le TCS jeudi dans un communiqué.

Pour sensibiliser les Suisses à adopter le bon comportement en cas d’accident sur les autoroutes et «ainsi à sauver des vies humaines», le TCS a équipé une centaine de ses voitures de patrouille d’un autocollant expliquant aux automobilistes comment réagir.

Le Touring Club Suisse, qui souligne qu'en 2018, 1682 accidents ont nécessité une intervention sur les autoroutes, rappelle qu'en cas d'accident, les conducteurs doivent libérer un passage pour les véhicules d'intervention, toujours prioritaires. Les automobilistes doivent également enclencher leurs feux de détresse et se ranger spontanément sur le côté pour créer un couloir de secours.

«Si l'autoroute comporte deux voies dans la même direction, il faut laisser un passage entre ces deux voies. Si elle compte trois voies de circulation, les véhicules sur la voie la plus à gauche serrent à gauche, et tous les autres serrent à droite pour dégager un couloir de secours», explique le TCS. Qui précise encore qu'il faut éviter de mordre la bande d'arrêt d'urgence. Enfin, dans les tunnels, les véhicules doivent se serrer le plus près possible du bord de la chaussée.