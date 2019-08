Une commission du Conseil des Etats a refusé mardi de donner suite à cinq initiatives parlementaires du National visant à ancrer la répartition des sites de production.

La commission des télécommunications du Conseil des Etats s'était déjà prononcée sur le transfert programmé d'une partie du studio radio de Berne à Zurich en avril. Elle n'avait pas donné suite à une initiative parlementaire de Beat Vonlanthen (PDC/FR) qui voulait garantir des sites de production décentralisés. Le Conseil des Etats en avait ensuite débattu, mais n'avait pas tranché, le Fribourgeois ayant finalement retiré le texte.

Production décentralisée

Par 11 voix contre 1, la commission propose désormais à son conseil de ne pas soutenir les initiatives parlementaires à la même teneur déposées par Regula Rytz (Verts/BE), Albert Rösti (UDC/BE), Gerhard Pfister (PDC/SZ), Martin Landolt (PBD/GL) et Beat Jans (PS/BS). Le Conseil national leur a donné suite en juin par 120 voix contre 54 contre l'avis de sa commission, rappellent mardi les services du Parlement.

Ces textes visent à garantir une production décentralisée de programme. Ils veulent préciser dans la loi qu'en Suisse romande, la majeure partie des offres audiovisuelles devrait être développée à Genève et l'offre audio à Lausanne. Dans le domaine de l'information en Suisse alémanique, la SSR devrait produire la majeure partie de ses offres audiovisuelles à Zurich et la majeure partie de ses offres audio à Berne.

Projet rectifié

La SSR a entre-temps fait savoir qu'elle renonçait à déménager sa rédaction radio de Berne à Zurich et qu'elle maintiendrait certaines émissions dans la capitale fédérale. Le plan initial de la radio-télévision alémanique a été remplacé par une stratégie audio prévoyant un transfert moins important. Le site bernois de la SRF devra malgré tout économiser 3 millions de francs, comme prévu initialement.

La commission n'a pas non plus donné suite à une initiative du canton de Genève pour le maintien à Genève de l'actualité télévisuelle. Les projets de centralisation à Lausanne et Zurich avaient été rendus publics après le rejet de l'initiative No Billag en mars 2018. L'entreprise avait alors annoncé un plan d'économies d'environ 100 millions de francs, ainsi que des suppressions de postes. (ats/nxp)