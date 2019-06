On peut être rassurés. Ou les plaindre. Mais quoi qu’il en soit on ne pourra pas reprocher à la Confédération de payer des fonctionnaires pour qu’ils regardent du tennis. Mardi, révèle la RTS, l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT) a bloqué l’accès aux plateformes de streaming. Et donc l’accès aux sites aux qui diffusaient le choc entre Roger Federer et Stan Wawrinka à Roland-Garros.

La décision de bloquer ces sites a été prise «préventivement», a indiqué l’OFIT. Car l’objectif est «d’éviter une surcharge du réseau en garantissant le bon fonctionnement des autres services». Mais, glisse la RTS, «cette mesure vise aussi, sans doute, à conserver une certaine productivité des employés de la Confédération».

Limites raisonnables

L’Office fédéral a encore précisé qu’un usage privé de certains sites web est «autorisé, dans des limites raisonnables». Mais là, vu l’engouement autour de la confrontation entre les deux Suisses, les limites du raisonnable auraient peut-être été franchies…

En tout cas ce n’est pas une première. La mesure est prise régulièrement en cas «d’événement sportif majeur», conclut la RTS. On imagine donc que ce sera à nouveau ceinture vendredi pour la demi-finale entre Federer et Nadal. (Le Matin)