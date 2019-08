L’actualité est comme un feu qui s'attise à toute vitesse. Il y a une semaine, personne ne parlait d’Amazonie, il a suffi d’un nuage de cendres assombrissant le ciel de Sao Paulo pour que tout démarre. Hasard du calendrier, la Suisse s’apprête à s’engager pour le traité de libre-échange du Mercosur avec le Brésil et ces maudits incendies. Le ministre de l'économie, Guy Parmelin a dit samedi que cela n'y changerait rien. Mais, si on ose dire, ce feu amène de l'eau au moulin des opposants de tout poil, dont les agriculteurs.

Patate chaude

Lorsque Johann Schneider-Ammann s’occupait de ce dossier, il était plus à l’aise, car il venait du milieu de l’industrie et des machines. Il savait faire le gros dos face à la mauvaise humeur agricole pour ses projets de libre-échange. Maintenant, c’est Guy Parmelin qui a repris la patate chaude. Lui est agriculteur et connaît bien les craintes des paysans face à la concurrence des produits sud-américains.

Intérêt supérieur

Le Vaudois ne peut toutefois guère changer la ligne politique de son prédécesseur et du Conseil fédéral. En gros, la Suisse doit se résoudre à ouvrir son marché, pour pouvoir vendre ses machines et ses médicaments de l'autre côté. Cette équation est connue et finit par convaincre dans tous les partis: l’intérêt supérieur de l’économie prévaut sur le monde agricole (déjà largement servi).

Ratiboiser la jungle

Mais les incendies de l’Amazonie sont entrés soudainement dans cette équation et ne sont pas près de s'éteindre. Le président de l'USAM, Jean-François Rime (UDC/FR) a beau dire que des feux, il y en a partout, au Portugal ou en Grèce. Mais au Brésil, le feu est une technique de défrichage pour ratiboiser la jungle, ce ne sont pas des barbecues qui tournent mal. Par la voix de ses représentants, l’UDC minimise ces pratiques. Les paysans suisses doivent se dire qu’on les prend pour des pommes. Ils pourraient presque rajouter le ver du Mercosur dans celle de l'affiche du parti.

Les fumées de l'Amazonie

Quand Guy Parmelin viendra devant le Parlement, l'année prochaine, pour défendre le traité, les fumées de l'Amazonie n'auront pas quitté la planète. L'incendie se sera installé durablement dans les esprits de la gauche à la droite paysanne, qui feront peut-être alors une majorité de pompiers.