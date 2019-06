Comme les humains, les animaux sont touchés par la vague de chaleur qui s'abat sur la Suisse. Reste que les oiseaux par exemple sont mieux outillés que les humains pour y faire face.

Les oiseaux ont une température corporelle d'environ 41 degrés et tolèrent beaucoup mieux la chaleur que les humains, indique la station ornithologique de Sempach mercredi dans un communiqué. Ils supportent généralement bien une augmentation de la température corporelle jusqu'à 46°C.

Contrairement aux humains, les oiseaux ne peuvent cependant pas transpirer. Cela réduit la perte de fluide, mais rend le refroidissement plus difficile. Pour se rafraîchir, les oiseaux halètent comme les chiens.

Lors de l'inhalation et de l'expiration par le bec ouvert, l'eau s'évapore et dégage de la chaleur. Les oiseaux réduisent également leurs déplacements lorsqu'il fait chaud et limitent leurs activités aux heures plus fraîches du matin et du soir. (ats/nxp)