Dès le 1er janvier 2020, les poussins ne seront plus broyés vivants. La modification de l'ordonnance sur la protection des animaux a été acceptée par le Conseil fédéral.

La méthode d'abattage des poussins mâle est encore autorisée, mais elle n'est utilisée que par un petit nombre de couvoirs et dans des cas exceptionnels. Les services vétérinaires cantonaux s'assureront que les établissements concernés respectent l'interdiction. Le mode d'abattage au moyen de CO2 reste autorisé.

Lors de l'homogénéisation des poussins, la vitesse des couteaux peut être mal réglée. Il n'est alors pas rare de voir des poussins avec les pattes coupées mais encore vivants. Mais il existe déjà des alternatives actuelles aux formes de mise à mort.

Le sexe des poussins peut être déterminé peu après la fécondation. Les oeufs contenant des poussins mâles des lignées de ponte peuvent être éliminés plus tôt et ne doivent pas être incubés jusqu'à l'éclosion.

Le Conseil fédéral veut propager cette méthode à plus large échelle. Plusieurs entreprises internationales et des universités font des recherches et s'activent pour développer une méthode commercialisable. (ats/nxp)