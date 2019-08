Les remontées mécaniques de Charmey vont renaître après le dépôt de bilan intervenu à la mi-mars. La société TéléCharmey a été créée vendredi dernier, avec pour objectif d'ouvrir la saison hivernale en décembre.

La nouvelle entreprise entend relancer des activités de sport et loisirs, de gastronomie et de transport avec un horizon de trois ans, ont indiqué ses administrateurs et dirigeants mercredi à Charmey (FR). Elle peut s'appuyer sur un capital-actions de 900'000 francs apporté par neuf actionnaires à parts égales.

Pour mémoire, surendettée, la défunte société des remontées mécaniques de Charmey avait déposé le bilan le 15 mars dernier. Le dénouement mettait un point final à un long feuilleton touchant à l'avenir des activités hivernales de la station des Préalpes fribourgeoises.

Coup de grâce

Le coup de grâce était venu le 11 février avec le dépôt d'un recours par quatre citoyens de la commune de Val-de-Charmey. Ils s'élevaient contre l'assemblée communale, qui avait décidé d'octroyer une aide de 250'000 francs à la Société Télécabine Charmey-Les Dents-Vertes en Gruyère (TCDV) le 14 janvier.

Ces citoyens estimaient que les participants à l'assemblée communale détenant des actions de la société exploitante auraient dû se récuser. Le blocage de l'argent avait conduit à l'arrêt prématuré des installations après les vacances de carnaval, au début du mois de mars. (ats/nxp)