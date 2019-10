Le conseiller national socialiste Mathias Reynard (PS/VS) est en train de créer une grosse surprise dans le Valais romand. Dans une commune à dominante PDC comme Saillon par exemple, il fait 355 voix, contre 236 à la candidate du PDC Marianne Maret. Il est premier à Veysonnaz, Grimisuat, Saint-Léonard, Salvan, Vernayaz, Finhaut et bien en tête dans le Valais central.

Nantermod quatrième

Alors que les résultats de villes romandes n'est pas tombé, une projection peut le voir à la hauteur du ticket PDC de Beat Rieder et Marianne Maret à l'issue du scrutin et créer un changement historique dans la représentation du Valais à la Chambre des cantons à Berne. Quant à Philippe Nantermod (PLR/VS), il est quatrième de cette joute et devrait le rester.

E. F.