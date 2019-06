Contrairement à l'aller où le pic de bouchon a atteint samedi 19 kilomètres devant le tunnel du Gothard, les retours du long week-end de Pentecôte ont été relativement fluides. L'attente devant le portail sud n'était que de 4 kilomètres ou 45 minutes lundi après-midi.

Le bouchon des retours s'est formé peu après 11h30 à partir de Quinto (TI), selon Viasuisse. Il est resté relativement stable à 4 kilomètres durant l'après-midi. Le trafic devait rester surchargé sur cet axe jusque vers minuit, a averti la centrale routière.

En revanche, les départs vers le sud ont été plus fastidieux. La file de voitures s'est formée devant le portail nord du Gothard dès vendredi soir, atteignant 4 à 5 km. Et samedi, la colonne a dépassé les prévisions de Viasuisse, s'étirant à la mi-journée sur 19 km, soit environ trois heures et demie de patience. La situation est revenue à la normale en soirée. (ats/nxp)