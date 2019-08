Nettoyage, service hivernal, entretien des espaces verts, des équipements d'exploitation et de sécurité: l'entretien des 1858,9 kilomètres de routes nationales a coûté l'an passé 347 millions à la Confédération.

La majeure partie de cette somme (242 millions) a été utilisée pour les prestations indemnisées de manière forfaitaire qui comprennent notamment le service hivernal et le nettoyage, indique mardi l'Office fédéral des routes (OFROU) dans un communiqué.

Sur ces 242 millions, la plus grande part (73 millions) est allée aux équipements d'exploitation et de sécurité qui incluent également les coûts énergétiques des tunnels. Afin de les faire baisser, de plus en plus d'édifices sont équipés de LED, précise le communiqué.

Une tonne de déchet par kilomètre

Le nettoyage du réseau national a lui nécessité 51 millions. Quelque 3300 tonnes d'immondices ont été récupérées sur les aires de repos. A quoi il faut ajouter une tonne de déchets sauvages par kilomètre.

Le service hivernal a coûté 41 millions. Avec 30'000 tonnes, la consommation de sel en 2018 a été environ deux fois moins importante que l'année précédente.

Les espaces verts qui bordent les routes ont bénéficié de 32 millions pour leur entretien. L'OFROU indique qu'il s'est fixé comme objectif de revaloriser 20% des espaces verts aux abords des routes nationales, avec une attention particulière au rétablissement de passages entre les habitats de la faune et de la flore.

L'entretien du réseau routier national est assuré par onze unités territoriales qui oeuvrent sur mandat de la Confédération. (ats/nxp)