«Les dégâts du sanglier en zone agricole restent bien trop élevés. Comme déjà annoncé, les restrictions en matière de chasse aux sangliers ont été réduites cette année, si bien qu’aucun quota de prélèvement n’encadre les tirs. L’Etat attend des chasseurs de sangliers qu’ils s’engagent dans la régulation de cette espèce, et ce jusqu’au dernier jour de février. En effet, dès décembre, l’organisation des traques devra contribuer à réduire les effectifs avant le repos printanier et les périodes de mises-bas. Ces traques auront également lieu les jeudis. Depuis le 1er juin, le sanglier est déjà chassé à l’affût, avec un résultat probant puisque 140 animaux ont été tirés. Il s’agit d’un record pour cette chasse individuelle. Une quinzaine d’opérations administratives ont dû être menées à partir de la mi-août dans des champs de maïs considérablement touchés, avec 10 sangliers abattus».

Ils sont 140, les sangliers tirés à l'affût cet été dans le canton du Jura. C'est un record, le double de l'an passé: «Ce gibier est plus présent que jamais», constate «Le Quotidien Jurassien».

En ligne de mire, tous les jeunes sangliers risquant de commettre des dégâts en zone agricole, en dépit des clôtures de protection. «En raison de la proximité avec la France, les deux tiers des sangliers abattus le sont dans le district de Porrentruy», rapporte le QJ. Les sangliers ne connaissent pas de frontière!

L'inspecteur de la faune Amaury Boillat a déjà enregistré pour 350 000 francs de dégâts. Comme le hêtre dépéri en forêt, le sanglier cherche à manger en zone agricole...

Chutes de branches

Le dépérissement du hêtre pose un problème supplémentaire: en raison des chutes de branches, l'accès à la forêt n'est pas autorisé partout pour les chasseurs comme pour les et les promeneurs et les cueilleurs.

«Cette année, et compte tenu de l’état des forêts, la sécurité devra être au centre des préoccupations durant la période de chasse», précisent les autorités jurassienne. Un appel à la vigilance a été lancé par courrier «à l’ensemble des chasseresses et chasseurs, avec différents principes de précaution à considérer».

La chasse au sanglier se poursuivra sans quota par des traques jusqu’à la fin février 2020. La saison de chasse générale sera ouverte mercredi prochain et la bête noire sera au centre de la cible, mais elle pourra trouver refuge dans les massifs de hêtres.

Durant deux mois

«Le chevreuil pourra être chassé durant deux mois, tout comme le sanglier déjà dans le viseur des chasseurs depuis le mois de juin», indique l'Office de l'environnement. Vu les effectifs recensés et les dégâts enregistrés, l’Etat jurassien entend maintenir une forte pression sur cette espèce.

Durant la saison de chasse générale qui correspond aux mois d’octobre et de novembre, les chasseurs sont actifs tous les lundis, mercredis et samedis. Cette année, les chevreuils et sangliers seront recherchés par 395 chasseresses et chasseurs accompagnés de leurs chiens.

La population de chevreuils continue d’être stable et en équilibre avec le milieu forestier.«Elle permet également aux prédateurs tels que le lynx d’occuper durablement notre territoire», conclut l'Office de l'environnement.

Vincent Donzé