Le 14 juin, la Chambre des cantons à Berne devait siéger pour débattre d'un des sujets les plus sensibles de cette session: l'accord institutionnel avec l'Union européenne. Mais lundi, le président du Conseil des Etats, Jean-René Fournier (PDC/VS) a ouvert la session en annonçant une rocade. La Loi sur le service civil, qui devait être traitée le 12 juin, n'étant pas prête, ce sont les débats sur l'UE qui auront lieu à cette date et le Conseil ne siégera pas le 14!

Pâques tardive

La semaine prochaine, les conseillers aux Etats auront donc une toute petite semaine, du mardi au jeudi avec le mercredi après-midi réservé pour la balade annuelle des groupes parlementaires. Ceci dit, la configuration de cette session d'été est spéciale. A cause d'une Pâques tardive, le lundi de Pentecôte, férié, tombe durant la session. Vu la matière, la deuxième semaine de la session a été prolongée du jeudi au vendredi, qui tombe sur le 14 juin, jour de la grève des femmes.

Des conseils d'administration...

La rocade au programme semble aussi avoir une autre raison. «Ce n'est pas à cause de la grève qu'on ne siège plus le 14, relève avec une pointe d'ironie Géraldine Savary (PS/VD), mais à cause des séances que ces messieurs ont dans des conseils d'administration. Certains se sont plaints de devoir siéger ce vendredi alors qu'ils ont des représentations ailleurs.» Et bien, ce conflit d'agenda est réglé en faveur de l'économie. De leur côté, Géraldine Savary et ses cinq consœurs du Conseil des Etats n'auront pas besoin de faire grève, puisqu'elles ont dorénavant congé.

Au Conseil national, le 14 juin, c'est la cheffe de la Défense, Viola Amherd, qui donnera la réplique au élu(e)s sur des questions de protection civile. Certaines parlementaires envisagent de faire grève, d'autres de manifester d'une manière ou d'une autre, la fleur au fusil.

(Le Matin)