Avec un titre pareil, on ne peut que se ruer pour lire l'article de «Paris Match»: «Carla Bruni, ses mots touchants pour l’anniversaire de Naomi Campbell». Mais qu'a donc pu écrire de si magnifique la grande poétesse à qui l'on doit notamment les chansons «Mon Raymond» ou «Tu es ma came»? Le journal ne nous fait pas languir et révèle que la femme de Nicolas Sarkozy a écrit sur Instagram (en anglais): «Bon anniversaire ma douce amie», suivi des émojis rose-coeur-rose-coeur et du hashtag: #lesamissontlafamille. Woaw! La réponse de Naomi a été tout aussi bouleversifiante: des émojis cœur! Ils sont quand même hypersensibles, chez «Paris Match». Michel Pralong

L'homme est bien une banane

En 2002, un professeur du nom de Steve Jones avait déclaré: «Nous partageons 98,8 % de notre ADN avec le chimpanzé et cela ne fait pas de nous un animal comme un autre... Nous partageons aussi 50 % de notre ADN avec les bananes et cela ne signifie pas que nous sommes à moitié banane.» Depuis cette boutade est reprise sans arrêt. Le quotidien «Libération» a voulu en avoir le cœur net. Conclusion, sur les 20 400 gènes de la partie codante de son génome, l'homme en a 7000 qui sont homologues à ceux des bananes. Nous sommes donc pour un tiers des bananes! Ce qui ne justifie en rien qu'on nous jette aux singes. Eric Felley

Poussés à la faute

Suite aux manifestations des gilets jaunes, les Français ont été appelés à écrire leurs souhaits dans des cahiers de doléances. Résultat? Plus de 2 millions de fautes d'orthographe, rapporte BFMTV. Dit comme cela, ça paraît énorme, mais en fait cela ne représente qu'une faute tous les 54 mots. L'honneur est sauf. Quoi que... Pas sûr que les Français qui réclamaient plus de pouvoir d'achat, de justice sociale et de démocratie directe soient ravis de constater que l'on s'occupe de leurs doléances en y comptant les fautes. Les gilets jaunes vont vite remettre les poings sur les «i». (MP)

On se désinforme

A Genève le Collectif Climate Strike invite tout un chacun à participer à la grève du climat ce vendredi dès 8 heures à UNIMAIL. Dans son programme, on découvre qu'il y aura des «stands d'information/désinformation» ainsi qu'une« formation à la désobéissance civile». Manque peut-être juste une formation à la déformation. (EF)

Berne se plie en quatre

L'Administration fédérale des finances nous annonce ce matin que «Le Conseil fédéral entend assouplir l'exécution du budget». Il va donc certainement lui faire faire de l'exercice. De l'exercice comptable, évidemment. (MP)

Un monde (presque) parfait

Dans sa brochure pour vanter le barbecue, la Coop n'hésite pas à faire de la publicité de genre, quand le «sexe fort» a la dalle, il mange de la bidoche, voire de la bidoche de poisson. La bière, la clope, tout y est. Il manque juste un peu de bide à ces deux tourneurs de saucisses pour être crédible auprès du sexe faible. (EF)

Ils ne manquent pas d'air.

Le rapport du service aérien de la Confédération détaille les heures de vol en hélico et en avion passées en 2018 par chaque conseiller fédéral. Des heures qui ont augmenté de plus d'un quart, passant de 837 à 1061. Le réchauffement climatique, ils connaissent à Berne? Il est vrai que la Suisse n'a toujours pas de ministre de l'Écologie (l'Environnement, c'est pas pareil). Mais rien ne presse: nos conseillers fédéraux vont certainement prendre de la hauteur pour mieux survoler le problème. (MP)

Bourses d'étude

Le constat n'est pas drôle: le sperme des Suisses est de mauvaise qualité. Mais la nouvelle prête vite aux jeux de mots poilants: du «sperme suisse capote» de Heidi.news aux «jeunes Suisses qui se trouvent en queue de peloton» de l'ats, visiblement, sur ce sujet, on peut tout se permettre.

(MP)

(Le Matin)