Que s'est-il passé dans la matinée du 28 novembre, au collège des Jeanneret du Locle (NE), en classe 4H? Au sortir des toilettes, William (7 ans) a été hospitalisé. Verdict: quatre fractures crâniennes et deux hémorragies cérébrales. Agression ou accident?

Dans une conversation téléphonique avec lematin.ch, la maman maintient sa version, détaillée dans une vidéo de onze minutes postée sur Facebook. Après l'avoir acceptée, elle a décliné une rencontre à l'hôpital de l'Ile, à Berne: «C'est mieux pour mon fils», nous dit-elle.

Au Locle, à deux pas du collège des Jeanneret, le directeur de l'Instruction publique Jean-Paul Wettstein (PLR) revient sur la matinée du 28 novembre avec beaucoup d'émotion: «Ca me touche beaucoup». Son propos est factuel, mais quand il évoque une chute, il met la maman hors d'elle: «Je suis outrée», réagit-elle.

Monsieur le directeur, que s'est-il passé le 28 novembre?

Un acte violent? Une petite altercation et un enfant qui tombe? Je l'ignore, et ne pas savoir, c'est le pire pour tout le monde. Tout repose sur le témoignage d'un enfant, qui met en cause un autre enfant. Et je ne dis pas qu'il ment. La maman prétend que huit enfants étaient présents, mais à ce jour, aucune information sérieuse n'atteste cette version. Une enquête est en cours et nous n'avons pas accès au rapport médical.

La maîtresse a-t-elle réagi correctement?

D'abord, contrairement à ce qui a été prétendu, nous avons pris des nouvelles. Je vois une maman qui nous a confié son enfant et j'imagine son désarroi. Cela dit, il ne s'est pas passé 20 minutes après la récré, mais cinq minutes avant qu'une collègue ne ramène en classe un élève qui ne se sentait pas bien, mais qui ne s'est pas plaint. Nous disposons d'un protocole de gestion de crise qui a été respecté. Il n'y a pas eu de négligence et l'enseignante souffre de s'entendre accusée. La directrice aussi, qui a mis en place une vraie transparence.

Qui porte le chapeau?

Le prétendu coupable de neuf ans est en souffrance. C'est clairement une deuxième victime: il se fait huer en passant dans le préau. Il est jugé coupable par certains gamins, mais il nie toute participation et selon ses copains, ça ne peut pas être lui. Il y a deux victimes, une qui s'attire de la sympathie et l'autre de la haine. Ce sont des enfants, et il n'existe aucun antécédent. Ça me fait mal et je me sentirais mieux si tout était clair.

Que se passera-t-il quand William reviendra?

Ce sera un moment compliqué. J'entends la maman dire qu'elle a retiré un autre de ses enfants de l'école, mais il ne s'agit pas du même collège. J'entends toutes les rumeurs possibles, mais je m'en tiens aux faits, dans la limite du secret médical. Il n'est pas question de jeter la pierre et nous adresserons un courrier aux parents des 1500 élèves. C'est moche pour les familles de passer les fêtes comme ça.

Vincent Donzé