Le tunnel de base du Lötscherg restera fermé entre Berne et le Valais jusqu'à vendredi midi en raison d'infiltrations d'eau. Les trains de Spiez en direction de Brigue sont détournés vers le tunnel ferroviaire du Lötschberg entre Kandersteg (BE) et Goppenstein (VS).

Les raisons des infiltrations qui perturbent le trafic ferroviaire depuis jeudi ne sont pas encore claires, indique la compagnie BLS. les trains Intercity entre Spiez et Brigue sont supprimés. En remplacement, des trains directs circulent via le tunnel ferroviaire du Lötschberg.

Les trains Eurocity seront également détournés vers le tunnel ferroviaire du Lötschberg et ne s'arrêteront pas à Viège. Au transbordement des voitures à Kandersteg, il faut compter avec environ 90 minutes d'attente. (ats/nxp)