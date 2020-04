Le débat est vif autour de la question des locations à payer durant cette période où nombre d'entreprises, sociétés ou indépendants sont empêchés de travailler à la suite des mesures prises par le Conseil fédéral. Alors que certains appellent à la grève des loyers, d'autres avancent des expertises juridiques pour défendre soit les locataires, soit les bailleurs.

«Une attitude assez arrogante»

Pour les premiers, la situation actuelle engendre une forme de défaut de la chose louée, qui les décharge de l'obligation de payer la location. Pour les seconds, les contrats signés restent valables. Pour le président de l'Association suisse des locataires (ASLOCA), le conseiller aux Etats Carlo Sommaruga (PS/GE): «Nous considérons que la bataille au niveau juridique est menée pour déstabiliser la doctrine qui dit que le loyer doit être réduit à 100%. Cela relève d'une attitude assez arrogante des milieux de l'immobilier, qui ne prennent pas en considération la situation de nombreux indépendants et petits commerçants en grande difficulté.»

«Chacun doit faire un effort»

Directeur de la Chambre vaudoise immobilière et secrétaire général de la Fédération romande immobilière, le conseiller national Olivier Feller (PLR/VD) conteste: «La thèse défendue par l'ASLOCA me paraît peu fondée: par exemple un restaurant présenterait un défaut de la chose louée, mais pas un take-away... Probablement que le Tribunal fédéral tranchera dans deux ou trois ans. Pour l'instant, la Fédération romande ne cesse de lancer des appels pour trouver des solutions négociées entre le bailleur et le locataire. Nous sommes dans une situation de crise où chacun doit faire un effort.»

Situation «quasi mortelle»

Pour le président de l'ASLOCA, les milieux immobiliers voudraient se mettre à l'abri des conséquences de l'épidémie. Il constate que l'on demande à certains de s'endetter pour payer leur location: «A l'échelle nationale, les enjeux sont énormes. Si l'on considère une période de quatre mois, nous estimons être dans une fourchette entre 750 millions et un milliard et demi de francs de locations concernées en Suisse. Pour faire une moyenne, c'est une bataille à un milliard de francs. Les locataires commerciaux, qui doivent faire face au paiement de leur loyer, mais aussi aux charges habituelles, sont dans une situation quasi mortelle.»

Abandon total ou partiel

Olivier Feller refuse cette image d'un propriétaire foncièrement égoïste dans une telle situation: «Comme je l'ai dit et c'est le message que j'essaie de faire passer auprès de nos membres, il faut trouver des solutions négociées équitables. Il n'est nullement dans l'intérêt des bailleurs que les faillites se multiplient. Dans ce sens une solution négociée au cas par cas peut passer par l'abandon total ou partiel de la location pour cette période.»

L'immobilier a les reins solides

Le socialiste genevois estime enfin que dans bien des cas les propriétaires ont les reins assez solides pour abandonner la location: «Les propriétaires louent le rez-de-chaussée et des bureaux, mais il y a encore le reste de l'immeuble pour des résidents. On peut estimer que les locations commerciales représentent environ 20% des surfaces louées et qu'ils peuvent passer le cap. Tandis que pour les locataires c'est une charge importante, alors que leur revenu est à zéro».

Un règlement au cas par cas

En conclusion, Olivier Feller estime qu'il faut bien se garder de généraliser: «Dans ce dossier nous devons privilégier le règlement au cas par cas. Il y a une grande diversité de locataires, ceux qui ont dû cesser leurs activités, ceux qui ont choisi d'arrêter parce qu'il n'avait plus de clients, ceux qui n'en ont arrêté qu'une partie... De l'autre il y a une grande diversité de bailleurs, de grandes institutions qui ont les reins solides, mais aussi des propriétaires plus modestes. Il faut trouver des solutions diversifiées.»

Eric Felley