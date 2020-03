Un concert d'orgue suivi d'un repas: l'organisateur d'un événement prévu le 21 mars à Cormoret (BE) promettait une «atmosphère conviviale» avec le souhait qu'«elle participe à oublier pendant une soirée l'ambiance plombée omniprésente». Intention louable? Pas selon les internautes...

Le maintien de l'événement a été annoncé sur Facebook lundi soir, avec 100 personnes maximum au concert et 50 au repas qui suit, sur réservation uniquement. Mauvais timing, imputé par l'organisateur à Internet. Mais le mal était fait.

«C'est simplement interdit», prévenait une internaute sur un groupe Facebook. «Il faut annoncer ceci à la police», sanctionnait un autre membre. Des maires se sont exprimés et la police a contacté l'organisateur.

Publiques ou privées

Une internaute a publié à l'adresse de l'organisateur l'article de loi stipulant que «toutes les manifestations publiques ou privées, y compris les manifestations sportives et les activités associatives, sont interdites».

Les commentaires invitaient à abandonner la célébration printanière prévue avec des oeuvres de Bach, Scarlatti, Schubert ou Tschaïkowski: «Vous êtes inconscient!», «On atteint la palme d'or de la débilité», «Ils ont chopé le Corniaud Virus»...

Mardi, l'organisateur a annulé son événement, en expliquant s'être basé sur «les prescriptions cantonales encore valables la veille». Mais l'amertume subsiste: «J'ai bien compris que si l'être humain est généralement absent pour encourager et soutenir les initiatives culturelles et sociales indépendantes, il est surtout bien là pour jouer au gendarme et donneur de leçons...», conclut-il.

Vincent Donzé