Le chauffeur d'un bus navette le dit tout de go: «Tout Bienne a reçu une entrée gratuite!». L'affirmation est un peu exagéré, mais des billets d'entrée au festival Vibez ont été distribués cette semaine à la gare, en sus d'un concours où tous les participants étaient gagnants.

«Il y a peu de monde, n'est-ce-pas?», reprend le chauffeur, vingt minutes après l'entrée en scène de la première tête d'affiche. Le public était encore clairsemé, mais tous les spectateurs n'étaient pas encore arrivés sur le site, à l'arrière de la Tissot Arena.

Cinq minutes

La prestation de Gente de Zona a débuté cinq minutes après l'heure prévue, celle de J Balvin a suivi vers 22h30. Précision toute horlogère, comme il se doit à Bienne.

Venus de Fribourg en voiture avec trois amis, Emanuel et Ibiana ont payé 59 francs pour la soirée de jeudi, autant pour Gente de Zona que pour J Balvin: «C'est la musique qu'on entend quand on sort en boîtes», disent-ils.

Ces festivaliers ne doutaient pas de la fiabilité des organisateurs: «Pourquoi y aurait-il des annulations?», disaient ces fans de musique latino avant de passer à l'un des douze guichets d'entrée.

Dans l'enceinte, l'organisation était professionnelle et irréprochable, avec des stands de nourriture et de boissons, des casiers, des animations, des agents de sécurité et des secouristes. À la sortie, Emanuel et Ibiana étaient aux anges: «On a passé une super soirée!». La suite vendredi et samedi. (Le Matin)