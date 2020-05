Nul ne pourra pas accuser les parlementaires d'avoir perdu leur temps durant cette session extraordinaire. Le copieux menu du programme Covid-19 ne leur a pas laissé de répit depuis lundi matin. Les conseillers nationaux ont aligné 26 heures de séance en deux jours. «A situation exceptionnelle, solution exceptionnelle, avertit Laurent Wehrli (PLR/VD), nous ne sommes pas les personnes les plus à plaindre en ce moment. Il y a eu un temps pour l'urgence exécutive, il y a un temps pour l'urgence législative.»

«A la limite...»

Certains estiment tout de même qu'il n'en faudrait pas plus. Pour Jean-Paul Gschwind (PDC/JU): «C'est très éprouvant, c'est à la limite de ce qu'on peut demander. On siège non-stop et, personnellement, j'ai encore les séances de la Commission des finances. En plus, on siège sans papier, il n'y a pas d'imprimante, je n'ai pas l'habitude. On a peu de contact. Pour boire un café on se tient à deux mètres, on ne se voit pas à l'autre bout de la salle. C'est bizarre.»

«Un peu glauque»

Bernexpo, le nouveau lieu du Parlement – où se déroulera également la session de juin – ne fait pas l'unanimité. Pour Léonore Porchet (Verts/VD): «C'est un lieu qui est un peu glauque, pas l'idéal pour travailler de longues heures sous les néons. Travailler avec la lumière directe fait partie du droit du travail en Suisse et on comprend pourquoi! En fin de journée, c'est pénible, mais le Parlement doit être à la hauteur de la situation et il l'est.»

Image insolite: la présidente Isabelle Moret (PLR/VD) de dos face à l'immense salle couverte de néons. (Image: Parlement)

Peu de temps pour décider

«On est tous un peu fatigué, c'est certain, admet Baptiste Hurni (PS/NE). J'ai l'impression que cela fait très halle soviétique avec du béton et de la lumière artificielle. Cela a moins de charme que les lambris du Palais fédéral. Mais c'est bien organisé. Sur le fond, c'est difficile de suivre les dossiers dans les détails. On a déjà eu peu de temps pour se préparer et ici on n'en a peu pour discuter des divergences et des nouvelles propositions. Pourtant, on engage des montants très importants... »

Toute le monde sur WhatsApp

Le travail parlementaire a dû s'adapter en raison de la distance sociale qui ne permet pas d'échanger des propos confidentiels: «Il est impossible de faire de la politique en disant haut et fort la stratégie, observe le Neuchâtelois. On a multiplié les groupes WhatsApp pour pouvoir échanger entre nous.» En fait, dans l'impossibilité de faire des messes basses, tout le monde utilise cette application. Jacques Bourgeois (PLR/FR) a créé plusieurs groupes avec son parti et les commissions où il siège: «Globalement, les conditions de travail sont bonnes, il n'y a pas le brouhaha du Palais fédéral, les votent fonctionnent, c'est l'essentiel, mais c'est froid, la lumière est froide. Et ce n'est pas la même ambiance qu'en ville, où l'on peut sortir. Ici on mange un sandwich à midi et un autre le soir.»

Le disque continue de tourner

Après les douze heures de séance de lundi, Jacques Bourgeois est rentré tard chez lui: «J'ai besoin d'un certain temps pour décompresser. Là le disque dur n'a pas arrêté de tourner toute la nuit et je n'ai pas vraiment récupéré. Aujourd'hui, cela va mieux». Laurent Wehrli défend ce rythme soutenu: «Si on est là, autant utiliser toutes les heures possibles. Cela prend du temps, mais le débat doit se faire, les questions sont posées et les réponses apportées. Il faut traiter les divergences et aller jusqu'au bout du processus parlementaire pour chaque dossier.»

Fini ce soir?

La session pourrait s'arrêter ce soir, si toutes les divergences sont traitées. Il pourrait en rester une, l'aide au tourisme, qui peine à trouver un compromis. En cas d'échec aujourd'hui, il faudrait une procédure de conciliation entre les deux Chambres, qui ne pourrait avoir lieu que demain. Et qui ferait revenir tout le monde sous les néons de Bernexpo.

Eric Felley