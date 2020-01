Il aime sa ferme, sa famille, sa patrie et la nature. Dans une vidéo tournée pour sa dernière campagne, on le voit piquer de la fourche le foin des vaches... Il se promène avec ses trois enfants et sa femme dans l'idyllique décor du pays de Schwytz avant de passer à table dans la cuisine de tous les jours. Enfin, plus sérieux, on le voit enfiler le costume pour se rendre à la Raiffeisen locale, où il est membre du conseil.

La vidéo de campagne de Marcel Dettling. (Vidéo: YouTube/SVP Schweiz)

Il suffirait...

Lui, c'est le conseiller national Marcel Dettling (UDC/SZ) d'Oberiberg, pressenti en ce moment pour devenir le 28 mars le président du plus grand parti de Suisse, l'UDC. D'après les bookmakers du Palais fédéral, il suffirait qu'il se mette sur les rangs pour écarter les autres prétendants comme le Zurichois Thomas Matter ou l'argovien Andreas Glarner, deux fortes têtes, mais peut-être trop clivantes.

Signe de confiance

C'est ce qu'on appelle un «chic type», comme Tony Brunner, avec qui on peut discuter en faisant schmolitz autour d'une bière. Au Parlement, il est resté jusqu'ici dans l'ombre des caciques du parti, mais pour sa deuxième législature, il a été choisi pour siéger à la Commission de l'économie et des redevances (CER), la plus prestigieuse, ce qui est un signe de confiance de ses pairs.

L'asile et la viande

Jusqu'ici, ses préoccupations politiques se sont réparties en deux types d'interventions: celles qui critiquent les coûts de l'asile et celles qui concernent le marché de la viande et la lutte contre la contrebande. En tant qu'éleveur, il s'est montré sceptique avec l'accord du Mercosur qui pourrait causer davantage d'importations de boeuf d'Amérique du sud. Mais, pas plus que d'autres, il n'a eu de chance auprès du Conseil fédéral, qui considère cet accord comme une chance pour l'ensemble de l'économie suisse.

Inconnu en Suisse romande

En Suisse romande, Marcel Dettling, 38 ans, est un parfait inconnu. Il n'est pas très à l'aise en français, mais il pourra progresser. Le sortant Albert Rösti avait fini par s'y faire un nom (en partie grâce à l'homonymie avec la recette de pommes de terre). Pour Marcel Dettling, ce sera plus difficile. Son profil de paysan de la Suisse primitive ne devrait pas trouver un écho particulier sur l'arc lémanique. A priori. Mais sait-on jamais...

Eric Felley