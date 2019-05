Chaque année, la marque de sextoys Tenga réalise un sondage sur la masturbation dans divers pays. Hélas pas en Suisse, donc regardons ce qui se passe dans la culotte des Françaises et des Français. 92% des hommes disent se masturber, contre (pas contre elles, c'est juste une façon de parler) 72% des femmes. Surtout le soir et le plus souvent en juillet (donc on n'a pas rien à branler en vacances). Mais ce qui intrigue, c'est que, si 61% des femmes ont appris à se masturber toutes seules, seul 49% des hommes n'ont pas eu besoin de mode d'emploi. Les 51% restants auraient-ils eu de la peine à trouver leur petit oiseau, ignoraient-ils qu'il pouvait servir à autre chose qu'à jouer les Manneken-Pis? Ou tous ont-ils eu besoin d'un coup de main ou d'un tuto sur Internet? 14% disent ne plus se souvenir comment ils ont découvert cette pratique. Vraiment? Un doute m'habite. Michel Pralong

C’est pas faux

Dans un (intéressant) dossier de la RTS sur les menaces et injures qui pleuvent sur les élus fédéraux, on peut lire: «Les insultes sexistes touchent plus largement les femmes que les hommes». On n’oserait pas prétendre le contraire. Ne reste plus qu’à savoir qui des femmes ou des hommes sont les plus touchés par le cancer du testicule. Renaud Michiels

Traitement de choc

A Monaco, on ne protège pas que les grosses fortunes: on punit également sévèrement les voleurs de... chocolat. Deux ressortissants géorgiens ont été condamnés pour avoir dérobé 126 plaques dans un supermarché à... trois mois de prison, raconte «Nice Matin». Et à rembourser les dommages, soit 506,99 euros que représentait leur butin. Ouh là, ça ne rigole pas sur le Rocher, (était-ce du Ferrero?). Il paraît qu'à la lecture du verdict, les voleurs étaient cacao debout. (MP)

Encore un loup solitaire

«Un loup solitaire a été abattu» près de Nîmes, explique «L’Express». Certainement encore un qui s’était radicalisé sur Internet. Si vous voulez voir sa bobine cliquez ici. (RM)

Amazon sur les pas de Frankenstein

Une journaliste du «Huffpost» a repéré sur un site spécialisé que la société Amazon propose des «cartes-cadeaux de 25 dollars en échange d’un scan en 3D de votre corps». La séance dure 30 minutes. Les participants sont scannés «avec des vêtements et maillots de bains moulants.» Les volontaires doivent se rendre dans des laboratoires à New York et signer «un rapport de confidentialité les empêchant de divulguer toutes informations sur la séance.» Pas bon signe, ça. L’idée serait d’enregistrer la diversité des formes du corps humain. Etant précisé que «les données de l’étude ne seront pas utilisées à des fins de marketing.» Alors pourquoi ? Pour créer un homme parfait, la moyenne de toutes les moyennes, le nouveau Frankenstein ? Des figurants en 3D? A 25 dollars, il n'y aura que des pauvres... Eric Felley

Abonnement menstruel

Selon «Le Monde», le gouvernement français veut expérimenter la gratuité des protections hygiéniques dans des «lieux collectifs». Que l'on appellera des zones tampon? (MP)

La France a mal à ses balcons

Après quatre morts à Angers en 2016, sept blessés graves le 14 juillet 2018 à Soulac-sur-Mer et bien d'autres effondrements, la France n'a plus confiance en ses balcons. Après une série noire, un rapport va être remis au Ministère de la Cohésion des territoires. Pour en parler, «Libération» a trouvé le titre qui tue: «La poudrière des balcons»... (EF)

Héritière irritée

C'est à Nanterre qu'on risque de déterrer les rancœurs qui règnent dans la famille Hallyday. Le tribunal s'est déclaré compétent pour régler le litige qui oppose les héritiers, alors que Laeticia voulait que cela se déroule aux États-Unis:

(MP)

(Le Matin)