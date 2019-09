Entre 1946 et 1980, au moins 3000 personnes ont servi de «cobayes» à la clinique psychiatrique de Münsterlingen (TG), révèle un rapport publié lundi.

L'étude de 300 pages met en lumière le rôle-clé joué par le médecin et directeur de clinique Roland Kuhn (1912-2005). A partir du milieu des années 1960 au plus tard, ses méthodes ne respectaient plus les normes scientifiques, a dit le président du Conseil d'Etat thurgovien Jakob Stark lors d'une conférence de presse à Frauenfeld (TG). Malgré tout, les autorités et l'industrie pharmaceutique ont laissé faire et même financé ses recherches.

Le ministre thurgovien a estimé que l'étendue des expérimentations qui ont été menées était particulièrement dérangeante. Tout comme le fait que des préparations ont été administrées à des patients qui n'appartenaient pas aux groupes tests. Il a aussi jugé préoccupant que des individus fortement vulnérables comme des enfants, des adolescents ou des personnes souffrant de maladies graves ou chroniques aient été inclus dans les essais.

Et Vaud?

Le rapport a été effectué sur la demande du canton par une équipe de recherche indépendante et interdisciplinaire, sous la direction de Marietta Meier, professeure à l'Université de Zurich. Sa réalisation a pris trois ans et demi et a coûté environ un million de francs. Ses auteurs se sont appuyés sur les archives de la clinique de Münsterlingen (TG), la succession de Roland et Verena Kuhn-Gebhart ainsi que les archives de Novartis Suisse.

Des médicaments ont été testés sur des patients d'établissements psychiatriques dans plusieurs cantons suisses par le passé, notamment dans ceux de Bâle et Lucerne. Un travail historique est en cours. Dans le canton de Vaud, le parlement s'est prononcé l'année dernière contre la commande d'un rapport sur d'éventuels tests de médicaments non autorisés entre 1940 et 1980. (ats/nxp)