La commission nationale de prévention de la torture (CNPT) estime que des changements importants sont nécessaires pour rendre les conditions de détention administratives «conformes aux normes nationales et internationales». Le régime est trop restrictif au vu du caractère non pénal de ce type de détention, écrit-elle jeudi dans un communiqué.

Les personnes détenues au centre LMC de Granges passent entre 19 et 20 heures par jour en cellule. La CNPT avait pourtant recommandé au Conseil d'Etat valaisan un enfermement seulement durant la nuit, comme c'est le cas dans d'autres établissements du même type.

La commission a aussi recommandé «d'assouplir le régime des visites et de faciliter les contacts avec le monde extérieur, notamment en introduisant un usage limité du téléphone portable». Là non plus, elle n'a pas été entendue par l'exécutif valaisan, pour des raisons de sécurité.

Nouveau bâtiment prévu

Le Conseil d'Etat a en revanche renoncé à placer des femmes et des mineurs au sein de l'établissement, ce qui satisfait la CPT. Elle salue également la création prévue d'une salle permettant aux détenus de prendre les repas en commun et d'un atelier d'occupation.

Depuis 2010, la CNPT a visité cinq fois le centre LMC de Granges. En 2018, lors d'un entretien avec le Conseil d'Etat, elle a dit ses préoccupations et recommandé des mesures urgentes. Un nouvel établissement de détention administrative est prévu à Granges en 2022. (ats/nxp)