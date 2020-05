Trois quarts des femmes sondées par Pro Familia ont réduit leur taux d'activité à l'arrivée d'un enfant, indique la faîtière des organisations familiales dans un communiqué publié dimanche. 63% des femmes sont contentes de cette réduction, 20% souhaiteraient encore réduire leur taux d'activité et 17% seulement l'augmenter.

70% travailleraient plus

Mais un changement des conditions-cadre chambouleraient ces statistiques. Si celles-ci étaient toutes réunies pour faciliter le travail professionnel des mères, 70% souhaiteraient augmenter leur taux d'activité et 32% travailleraient à 70% ou plus, 17% travailleraient à 60%. Le potentiel d'augmentation se situe principalement jusqu'à 80%.

Quatre raisons principales expliquent le choix du taux d'activité: l'indépendance financière, la volonté de s'occuper soi-même des enfants, l'insuffisance d'un seul revenu et l'absence de structures d'accueil adaptées.

Quatre conditions

Mais quatre changements permettraient d'ouvrir la porte à une augmentation du temps de travail: la baisse de prix des structures d'accueil, la possibilité de travailler davantage à domicile, un effet financier incitatif plus important et une charge de travail domestique, temps consacré aux enfants compris, moins importante. Le souhait d'augmenter son taux d'activité, si les conditions-cadre étaient meilleures, est corrélé avec le taux de formation. Il est plus important chez les femmes avec une formation supérieure. (ats/Le Matin)