Le Conseil des Ecoles polytechniques fédérales (EPF) sera présidé dès le 1er février 2020 par Michael Hengartner. Agé de 53 ans, l'actuel recteur de l'Université de Zurich a été nommé mercredi par le Conseil fédéral. Il succède à Fritz Schiesser, parti à la retraite.

Le futur président est recteur de l’Université de Zurich depuis 2014. Il est également président de swissuniversities depuis 2016. De nationalité suisse et canadienne, Michael Hengartner «remplit tous les critères», a déclaré le conseiller fédéral Guy Parmelin en référence à sa carrière scientifique, son vaste réseau international et ses liens avec les milieux politiques et économiques.

Docteur en biochimie, Michael Hengartner a étudié à l’Université Laval de Québec où il a grandi. Il a obtenu son doctorat en 1994 au Massachusetts Institute of Technology, dans le laboratoire du lauréat du prix Nobel H. Robert Horvitz.

Il a ensuite dirigé un groupe de recherche aux Etats-Unis avant de devenir en 2001 professeur titulaire de la chaire Ernst Hadorn, nouvellement créée à l’Institut de biologie moléculaire de l’Université de Zurich. De 2009 à 2014, il a été doyen de la Faculté de mathématiques et de sciences naturelles de l'alma mater zurichoise.

The Swiss Federal Council today appointed Michael Hengartner as President of the ETH Board. He will therefore step down as President of the University of Zurich next year. Thank you, dear @uzh_president, for your great dedication to UZH! @ETH_Rat https://t.co/1OcyLgY8Bp pic.twitter.com/mhPQ8jNQxH