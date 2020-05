Que d'émotions! Il faut rendre à César ce qui est à César. La Migros s'est engagée auprès de l'action de la Caravane de Solidarité à Genève, qui répond à une forte demande de la population précarisée depuis le début de l'épidémie. Le grand distributeur a fourni des cabas dûment estampillés Migros, ainsi que des palettes de divers produits alimentaires courants. Mais voilà que mardi, une publication sur Facebook a mis le feu aux poudres.

Une traduction automatique attribuait la fondation de la Caravane de Solidarité à «l'industrie Migros».

Les vrais fondateurs réagissent

Avec la traduction automatique d'un texte allemand, Migros s'approriait la fondation de la Caravane de Solidarité à Genève. «Migros Genève et l'industrie Migros ont fondé ensemble l'association Caravane de Solidarité qui distribue des aliments aux personnes dans le besoin.»

Cette affirmation n'a pas échappé aux vrais fondateurs de l'association qui ont réagi vertement. La Caravane a été fondée par Silvana Mastromatteo et Charlemagne Hernandez en 2015. Elle est aujourd'hui conduite par les mêmes avec Karine Ariane Hernandez et Gérald Thomann.

Litige apaisé

Face à cette usurpation, les réactions négatives et houleuses contre le grand distributeur n'ont pas tardé. Finalement, l'erreur de la traduction automatique a été établie et le litige s'est apaisé mardi soir. La Caravane de Solidarité conclut cet épisode rocambolesque: «Migros nous a aidé une fois avec une dizaine de palettes de chips, chocolat, thé glacé et produits similaires. Merci du fond du coeur!»

E.F.