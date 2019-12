Migros a trouvé un repreneur pour sa filiale Gries Deco, spécialisée dans la décoration d'intérieur. Le géant de la distribution va vendre la part majoritaire qu'il détenait au directeur et actionnaire minoritaire, Christian Gries.

Le montant de l'opération n'a pas été précisé dans le communiqué de la coopérative publié vendredi. Christian Gries détenait jusqu'à présent 10% et va donc racheter à Migros les 90% qu'il ne détenait pas encore dans la holding. Il reprend aussi la totalité des activités en Suisse détenues par Depot CH AG.

«Je suis très heureux que le groupe Gries Deco revienne entièrement dans le giron de la famille fondatrice», a souligné le directeur général de la filiale, dont le siège est à Niedernberg, dans le sud-ouest de l'Allemagne.

«Poursuivre le développement de la société»

Le nouveau propriétaire veut «poursuivre le développement de la société» et la «repositionner sur un marché international exigeant». Selon ce dernier, la société est «sur une bonne voie. Il nous faut toutefois devenir encore plus rapides et plus efficaces pour rester concurrentiels et continuer à séduire la clientèle».

Pour le patron de Migros, Fabrice Zumbrunnen, «Christian Gries connaît extrêmement bien l'entreprise» qu'il dirige depuis 2000.

Le géant orange avait partiellement acquis Gries Deco en 2009 et pris une participation majoritaire en 2012. Depuis, le nombre de succursales a atteint 500 et le chiffre d'affaires a augmenté à 480 millions d'euros (528,2 millions de francs).

Fin juin, la coopérative avait annoncé une importante restructuration de ses activités avec notamment la cession de la filiale de décoration d'intérieur Gries Deco (Depot), mais aussi des grands magasins Globus. (ats/nxp)