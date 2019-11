Si l'on revotait aujourd'hui sur l'initiative pour l'interdiction des minarets, quel serait le résultat? Comme en novembre 2009, le débat enflammerait les réseaux sociaux et le résultat risquerait bien d'être similaire sur le plan suisse. Pas de minaret, pas de muezzin, pas de d'appel à la prière. La paix. A Genève aussi... Mais dans le sens contraire, car le canton est celui qui a refusé le plus fortement l'interdiction avec 60% de non.

Depuis la chute des tours

La Genève internationale et métissée s'accomode mal des signes de l'intolérance. Il faut dire aussi que le seul minaret de Suisse romande se trouve à la belle et grande mosquée du Petit-Saconnex, inaugurée en 1978 par le président de la Confédération Willi Ritschard. A l'époque, les tensions religieuses n'étaient pas instrumentalisées dans le débat politique, comme c'est le cas depuis plus de dix ans, depuis que les tours de New York – autres symboles défiant le ciel – sont tombées.

Une exception

Depuis, l'eau a coulé aussi sous le pont du Mont-Blanc. En février dernier, les Genevois ont voté une loi sur la laïcité, mais mardi sa cour constitutionnelle en a réduit la portée en estimant que les élus dans les législatifs ont tout de même le droit de porter des signes religieux, car ils ne représentent pas directement l'Etat. Pour le reste les fonctionnaires et magistrats doivent rester confessionnellement neutre.

Une demi-mesure

C'est une demi-mesure, comme une demi-lune sur un minaret, mais on peut adhérer au raisonnement qui a prévalu. L'Etat est neutre et les personnes qui travaillent pour lui se doivent de l'être, en tout cas en apparence. Pas de voile, ni de foulard ostentatoire. C'est un compromis qui ne satisfait évidemment pas les extrêmes de chaque camp, qui s'accusent mutuellement d'obscurantisme et d'intolérance.

Voter sur un prétexte

Depuis le début des années 2000, la tolérance a cédé peu à peu la place à la défiance et à la crainte vis-à-vis de l'Islam en particulier. La votation sur les minarets a été l'occasion d'exacerber ce sentiment en faisant voter sur un prétexte. Ensuite, les initatives cantonales pour l'interdiction de se dissimuler le visage se sont mulitpliées. Elles ont abouti au Tessin et à Saint-Gall à quelques amendes...

L'occupation du ciel

Une initiative fédérale a été déposée en 2017 et occupe le Parlement avant probablement de passer devant le peuple. Comme pour les minarets, le débat portera sur une minuscule réalité grossie à la loupe. Les agitateurs comprendront peut-être que le principal adversaire de ces questions sont la lassitude d'une majorité de la population. Elle se fatigue d'être prise en otage par ces querelles de chapeaux et chapelles, où des Dieux uniques se battent pour l'occupation du ciel.

Eric Felley