«Samedi a été une journée très difficile pour moi...» En tant que président des chasseurs tessinois, et vice-président au plan suisse, le conseiller national Fabio Regazzi (PDC/TI) a passé un week-end particulièrement éprouvant après l'accident de chasse qui a vu la mort d'un homme de 51 ans peu avant midi à Pedrinate (TI): «C'étaient deux copains, deux amis qui chassaient ensemble. La victime était un ramoneur et le tireur est un garde-frontière. C'est une tragédie pour beaucoup de personnes, les milieux de la chasse, mais qui touchent aussi plus largement l'opinion publique»

Lors d'une battue aux sangliers

Pour l'instant, les circonstances de ce décès font l'objet d'une enquête de la police tessinoise: ««Cela s'est passé lors d'une battue aux sangliers près de la frontière vers Chiasso. Ce type de chasse augmente les risques d'accident. Mais ici, on ne connaît pas la dynamique de cet événement, on ne peut ni affirmer qu'il a pris l'homme pour un sanglier ou qu'il s'agit d'une erreur de manipulation.» Il ne sait pas non plus où la victime a été touchée: «Quoi qu'il en soit, une balle de fusil de chasse a de toute façon un fort effet létal.»

Un deuxième décès

Pour le président des chasseurs tessinois, ce drame en suit un autre: «Nous avons eu le décès d'un homme de quatre-vingts ans lors d'une chute le deuxième jour de la chasse. Ce genre d'événements dramatiques doit nous faire réfléchir sur la sécurité dans notre passion. En tant que président, j'insiste beaucoup sur ce point. La formation et la responsabilité individuelle sont très importantes. Je répète souvent que rien ne peut justifier qu'on se fasse du mal à soi-même ou aux autres en pratiquant la chasse, même si l'on vit cela passionnément.»



Eric Felley