La station de Verbier dans le Val de Bagnes cause une vive inquiétude aux médecins de la région, qui demandent ni plus ni moins qu'elle soit carrément coupée du monde. «Il faut à tout prix faire un vase clos pour protéger le Valais et le pays, déclare une femme médecin dans «Le Nouvelliste». Sinon ce ne sera plus l'Italie qui fera la une des journaux, mais la Suisse.»

Les résidents secondaires ne doivent plus venir

Les praticiens de la région ont alerté les autorités de la commune de Bagnes. Celles-ci ont pris la situation très au sérieux et ont déjà supprimé dimanche les bus urbains dans la station. Surout, ils prient les propriétaires de résidences secondaires de ne plus venir. Quant à un confinement de la station, voire de la commune de Bagnes dans son entier, la demande a été transmise à la cheffe de la Santé valaisanne, Esther Waeber-Kalbermatten.

Toutes les personnes en quarantaine ?

Comme une mesure de confinement est de la compétence fédérale, la ministre valaisannne a contacté l'Office fédérale de la santé publique (OFSP) pour évaluer dans quelle mesure il serait possible de mettre Verbier et le Val de Bagnes en quarantaine, ainsi que toutes personnes qui s'y trouvent actuellement. «Une quantité phénoménale de personnes de la vallée présentent des symptômes typiquement du Covid-19», note une autre femme médecin généraliste de Sembrancher, commune en aval de celle de Bagnes.

E.F.