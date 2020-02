L'image diffusée par la police argovienne résume son ressenti: le mouton mort observé par des chèvres témoigne d'une maltraitance crasse, à Oftringen (AG). L'éleveur suisse de 57 ans a été arrêté en accord avec le Ministère public de Zofingen-Kulm.

C'est une patrouille en vadrouille qui a remarqué un mouton mort dans un champ, le 4 février dernier. Un contrôle plus approfondi a révélé des conditions de détentions «pitoyables» ayant conduit à la mort de plusieurs d'animaux.

Les cadavres partiellement décomposés ont été évacués et les animaux encore vivants mais en mauvais état ont été placés dans un autre enclos, soit 16 moutons, 4 chèvres et 35 poules. Une procédure pénale a été ouverte, après l'intervention de l'Office vétérinaire. La police souhaite établir «comment on en est arrivé là».

V.Dé