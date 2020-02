Samedi matin, après la St-Valentin, l'éleveur vaudois Christophe Gavin a subi un choc en poussant la porte de son étable, à Vevey, au lieu-dit Gilamont: «Elle était vide, alors que des agneaux venaient de naître», indique ce mécanicien automobile passionné de moutons depuis son enfance.

Non seulement la porte de l'étable était ouverte, mais celles des box l'étaient également. «Coeur d'Amour» était le chouchou de sa fille, «Tachetée» la préférée de sa compagne France-Anne. Une certitude: les 24 moutons de l'étable ne se sont pas échappés: «Je les avais réduits pour protéger les agneaux des prédateurs. Je me méfiais du renard, mais je n'ai pas pensé aux humains. 13 adultes et 11 petits ont été emportés», estime Christophe Gavin.

Plainte déposée

«Il ne me reste que les 16 moutons qui se trouvaient au pâturage. Une chance pour eux», relève Christophe Gavin, qui a porté plainte pour vol après avoir immédiatement appelé le 117. Lundi, il rencontrera le vétérinaire cantonal.

«On m'avait déjà piqué deux bêtes il y a environ trois ans. Mais cela devait être pour un méchoui (ndlr: mets culinaire d’Afrique du Nord), c'était un cas isolé. Là, c'est très étrange... et très professionnel: dans cet endroit isolé, il a fallu faire un repérage», relève l'éleveur qui vit à Saint-Triphon. Au restaurant du Stand de Gilamont, où des couples fêtaient la St-Valentin, personne n'a remarqué de véhicule suspect sur la seule route d'accès à la bergerie.

Aucune trace

«Les voleurs n'ont pas pu utiliser une remorque, laquelle rendrait un demi-tour impossible devant l'étable», détaille Christophe Gavin. Si l'énigme est épaisse, c'est que les traces relevées ne conduisent nulle part.

Pourquoi dérober des brebis valant autour de 250 francs pour un maximum de 60 kilos, mais aussi des agneaux? L'enquête conduira sans doute la police vers des élevages et des abattoirs, comme ceux de Moudon. Sur Facebook, des internautes établissent des parallèles avec des vols précédents, parfois anciens, mais aucun lien n'a été établi.

Immense travail

Pour l'éleveur de 45 ans, le vol commis anéantit l'«immense travail» qui constitue son passe-temps. Ses moutons de race «Blanc des Alpes» et «Tête noire», il en élève depuis l'âge de neuf ans. Sa compagne est tout aussi remontée, sinon plus: «On a la rage et la haine. Ce vol abominable me révolte», lâche-t-elle.

France-Anne poursuit toutefois sur une note d'optimisme suite aux partages d'une alerte de vol sur les réseaux sociaux: «Je suis tout le temps sur mon natel à regarder si je reçois quelque chose. Au fond de moi, il y a une petite voix qui me dit de garder espoir». Pour le moment, le couple n'a cependant glané aucun indice.

La porte de l'étable est désormais cadenassée, à Gilamont, avec les femelles portantes à l'intérieur. «Dommage pour elles, elles seraient mieux dehors, mais je n'ai pas le choix», conclut Christophe Gavin.

Vincent Donzé