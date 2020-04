Le Ministère public de la Confédération (MPC) a déposé un acte d'accusation contre un ressortissant irakien auprès du Tribunal pénal fédéral. Il lui est reproché d'avoir été actif pour l'État islamique (EI) en tant que membre de ce dernier opérant depuis la Suisse.

Selon l'acte d'accusation, le prévenu a occupé une position d'autorité sur d'autres membres de l'EI, également de haut rang. Le MPC lui reproche d'avoir violé la loi fédérale interdisant les groupes 'Al Qaïda' et 'État islamique' et les organisations apparentées, une participation à l'organisation criminelle EI, l'escroquerie par métier ainsi que la fabrication et la prise en dépôt de multiples représentations de la violence.

Le MPC a ouvert cette procédure pénale en novembre 2016. Le prévenu a été arrêté en mai 2017 et se trouve depuis lors en détention provisoire. Simultanément à l'envoi de l'acte accusation, le MPC a demandé au tribunal des mesures de contrainte compétent d'ordonner la détention de sûreté pour le prévenu.

(ats/nxp)