Les citoyens suisses jouissent d'une citoyenneté triple: nationale, cantonale et communale. Ces trois droits sont indissociables et sont chacun soumis à des émoluments. Auprès de la Confédération, la naturalisation ordinaire pour une personne seule et adulte coûte 100 francs. Mais c'est au niveau cantonal et communal que la note devient salée.

Le comparateur en ligne comparis.ch a analysé les émoluments prélevés dans les chefs-lieux des 26 cantons et s'est heurté à une véritable jungle tarifaire: il n'existe pas de prix fixes. Les offices de naturalisation soulignent que le montant de la démarche dépend de la charge de travail nécessaire au traitement du dossier.

Sur toute la Suisse, les naturalisations sont généralement moins onéreuses en Romandie et au Tessin. C'est à Lausanne qu'elle revient le moins cher, car l'émolument s'élève à 800 francs minimum. Ces prestations coûtent 4,5 fois plus cher à Schwytz. Du côté suisse alémanique, c'est Appenzell qui sort du lot, grâce à des tarifs plus accueillants. Ces dernières années, la majeure partie des nouveaux citoyens provenait du Kosovo, de Macédoine et de Serbie.

Faiseurs de Suisses en Romandie

Les cantons romands, par exemple, sont les faiseurs de Suisses les plus assidus. En 2017, la part d'étrangers naturalisés s'élevait à 2,7 % dans les cantons de Genève, Neuchâtel, Vaud et du Valais. Il n'existe pas de statistiques plus récentes. À contrario, les cantons affichant le moins de naturalisations sont ceux où il faut débourser plus de 2000 francs pour devenir Suisse: Appenzell Rhodes-Extérieures, Glaris, les Grisons, Schwytz, la Thurgovie et Uri.