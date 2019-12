Le géant alimentaire veveysan Nestlé adapte ses pratiques en matière de congés parentaux. Avec cette nouvelle politique indépendante du genre, le «parent principal» jouira dès l'an prochain de 18 semaines payées, au lieu de 14 jusqu'à présent. Le «parent secondaire» de son côté pourra profiter de quatre semaines, alors que rien n'était précédemment prévu pour ce cas de figure.

Ces respectivement 18 et quatre semaines constituent des standards minimaux et non des plafonds, précise dans son communiqué Nestlé, qui se réserve la possibilité d'accorder à sa convenance ou conformément aux législations locales des congés plus longs.

La nouvelle politique parentale de la multinationale vaudoise sera progressivement mise en oeuvre à l'échelle de la planète dès 2020 et sera finalisée d'ici fin 2022.

En Suisse, Nestlé mettra en place cette nouvelle politique de soutien aux parents en milieu d’année 2020 sur tous ses sites, y compris ses sièges administratifs, ses usines et centres de recherche. (ats/nxp)