Les astrophysiciens suisses Michel Mayor et Didier Queloz, lauréats du prix Nobel de physique 2019, ont conversé vendredi après-midi en direct avec deux astronautes de la Station spatiale internationale (ISS). Ils ont évoqué la recherche de la vie dans les exoplanètes.

Cette conversation téléphonique par écrans interposés était retransmise par l?Agence Spatiale Européenne (ESA). Les deux astrophysiciens ainsi que le Britannique Michael Stanley Whittingham, lauréat du Nobel de chimie 2019, se trouvaient à Stockholm, dans le musée Nobel.

Ils ont pu discuter pendant environ trente minutes avec l'astronaute américaine Jessica Meir et son collègue italien Luca Parmitano. Ces deux membres de l'équipage de l'ISS ont joué avec l'apesanteur en disparaissant de l'écran pour le plus grand plaisir des lauréats des Nobel ainsi que du public de jeunes venus assister à cet échange hors du commun.

Un rêve

Très admiratif du parcours des deux astronautes, Didier Queloz a révélé qu'il avait aussi rêvé d'être astronaute. Interrogé sur un éventuel échange de place avec les membres de l'ISS, Michel Mayor a rigolé en soulignant que c'était incompatible avec sa barbe blanche. Plus sérieusement, Luca Pamitano a encouragé les jeunes à rester curieux, à ne pas se contenter des réponses données.

