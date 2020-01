Flughafen Zürich a battu le record de passagers de 2018. En 2019, plus de 31,5 millions de voyageurs ont transité par le tarmac de Kloten, soit une hausse de 1,3% en un an. Le chiffre d'affaires commercial a lui aussi grossi, dépassant pour la première fois les 600 millions de francs.

Le nombre de passagers locaux a stagné à 22,2 millions ( 0,1%) l'an passé, selon le communiqué de Flughafen Zürich paru lundi soir. Environ 9,2 millions de voyageurs ont transité par l'aéroport de Zurich, soit 4,2% de plus qu'en 2018.

En revanche, le nombre de vols a baissé de 1,1% à 275'329 unités. Swiss International Air Lines a généré plus de la moitié du trafic (54,7%), suivi par Edelweiss Air (6,6%), Eurowings (3,5%) et Lufthansa (2,9%). La compagnie à la croix blanche a transporté l'année dernière 18,8 millions de passagers, un chiffre en hausse de 4,7% comparé à 2018.

Pour Flughafen Zürich, le nombre moyen de passagers par vol a atteint 129,6 contre 127,2 un an plus tôt, grâce à une offre en sièges supérieure de 1,0% et un taux d'occupation en très légère hausse de 0,2 point de pourcentage (78,1%). Le volume de fret a lui régressé de 8,4% à un total de 451,827 tonnes.

Chiffre d'affaires commercial en hausse

L'an passé, le chiffre d'affaires commercial a augmenté de 1,3% à 601,4 millions de francs, «grâce au développement du shopping au sol, des installations de luxe pour les passagers et de la gastronomie», selon le communiqué.

Sur le seul mois de décembre, 2,3 millions de passagers ont emprunté les couloirs de l'aéroport zurichois, soit une progression de 1,2% en un an. Le nombre de passagers locaux a légèrement augmenté de 0,7% à 1,6 million le mois dernier et celui des passagers en transit de 2,3% à 707'162 personnes.

Le nombre de vols a chuté de 5% à 20'193 tandis que le nombre moyen de voyageurs par vol a bondi de plus de 8% à 129,9 et le taux d'occupation des appareils s'est avéré meilleur qu'il y a un an, à 76,6% ( 3,6 points de pourcentage). Le volume de fret s'est lui délesté de 6,6% à 38,461 tonnes. (ats/nxp)