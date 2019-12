«Dans certains endroits, c'est plus facile de trouver du cannabis que du pain le dimanche matin». Ce mardi au Conseil national, Léonore Porchet (Verts/VD) a posé un constat grinçant sur la situation actuelle du marché du cannabis en Suisse. Dénonçant une situation et un deal de rue aux mains des mafias, elle a conclu: «Il faut un nouveau cadre légal», c'est-à-dire un marché contrôlé comme l'alcool et le tabac.

5000 fumeurs par ville

On n'en est pas là, mais le Parlement, dans sa nouvelle composition, a accepté d'entrer en matière pour permettre aux villes d'organiser des essais de distribution de cannabis et mieux connaître le comportement des consommateurs. Après un débat tranché, le résultat est assez net: 100 à 85. Le projet concerne pour l'instant les villes de Zurich, Bâle, Genève et Berne. Dans chacune, un groupe de personnes, qui sont déjà consommateurs de cannabis de 18 ans et plus, pourra réunir jusqu'à 5000 fumeurs pour les besoins de l'expérience.

Essais sur cinq ans

Les opposants, par la voix du rapporteur de la commission Benjamin Roduit (VS/PDC), estiment que ces essais n'offrent pas assez de garanties pour la protection de la jeunesse, qu'ils n'ont pas pour objectif l'abstinence et ne seraient qu'«une étape vers la libéralisation». D'une prudence de Sioux, le conseiller fédéral Alain Berset s'en est distancé: «Ce n'est pas une étape vers la libéralisation. Les essais sont prévus sur cinq ans et l'article vaut pour dix ans pour faire un bilan scientifique de ces expériences. Cela devrait fournir des bases solides sur l'opportunité de faire évoluer la législation. C'est un terrain que nous ne connaissons pas, la prudence est de mise et des conditions strictes ont été établies».

«Un problème de santé nationale!»

Pour Benjamin Roduit, ainsi qu'une bonne partie du PDC et du PLR qui étaient divisés sur cette question, ces essais ne vont pas concerner seulement les villes, mais toutes les régions de Suisse: «C'est un problème de santé nationale!», s'est exclamé le Valaisan, ajoutant: «Toutes les tentatives de libéralisation du cannabis ont échouées, la dernière en 2008 par deux tiers du peuple et des cantons».

Situation pas satisfaisante

Mais autant les opposants que les partisans sont d'accord sur le constat posé par Alain Berset: «Nous reconnaissons toutes et tous que la situation actuelle n'est pas satisfaisante. Un tiers des Suisses ont fumé une fois dans leur vie, il y a 200 000 fumeurs réguliers, la politique actuelle n'est pas très efficace avec du marché noir et pas de contrôle de qualité, enfin la répression mobilise d'énormes ressources sans réaliser de résultats probants. Il faut chercher de nouvelles solutions. Sans remettre en question l'interdiction du cannabis, il s'agit de trouver de nouvelles approches».

Le Parlement a seulement accepté mardi l'entrée en matière sur ces essais. Ils doivent dorénavant faire l'objet d'une discussion de détails.

Eric Felley