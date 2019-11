Les jeux sont faits, rien ne va plus. Les élections fédérales 2019 sont terminées. Depuis dimanche, tou(te)s les parlementaires sont connu(e)s. On peut dès lors calculer les forces en présence, en particulier pour la première échéance de cette législature, la réélection ou non d'Ignazio Cassis, dont le siège est revendiqué par les Verts. En attendant, les services du Parlement doivent trouver une solution pour placer les 200 membres du Conseil national. Le plan des sièges sera connu le vendredi 29 novembre, soit trois jours seulement avant le début de la session, le 2 décembre.

Six groupes

Le groupe UDC (avec l'UDF et la Lega) demeure le plus grand du Conseil national avec 55 parlementaires. Il est suivi par les socialistes avec 39 élu(e)s et le groupe du Centre (PDC, PEV et PBD) avec 31 sièges. Le groupe des Verts (avec le POP et Ensemble à gauche) totalise 30 parlementaires. Le PLR est le cinquième groupe avec 29. Enfin le sixième et le plus petit est constitué par les Verts libéraux avec 16 .

L'Assemblée fédérale élit le Conseil fédéral

Le 11 décembre, c'est l'Assemblée fédérale qui élira le Conseil fédéral. Avec 246 membres, elle regroupe les deux Chambres et révèle un autre classement. L'UDC demeure en tête avec 62, suivie du parti socialiste 48, du groupe du Centre 44, du PLR 41, des Verts 35 et des Verts libéraux 16.

60 voix à prendre

L'UDC et le PLR disposent de 103 voix pour défendre le siège d'Ignazio Cassis. En face le PS et les Verts en totalisent 83 pour soutenir la candidature de Regula Rytz. Les 60 voix du groupe du Centre et des Verts libéraux seront donc déterminantes. La présidente des Verts a besoin d'un minimum des deux tiers d'entre elles pour être élues. Cela semble probable chez les Verts libéraux. Par contre, dans le groupe du Centre, le PDC n'est pas entré en matière sur sa candidature, mais cela ne veut pas dire qu'à titre individuel, certains ou certaines ne décident pas de voter pour elles d'ici le 11 décembre.

Eric Felley