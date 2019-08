Le Conseil d'Etat vaudois veut boucler l'important cycle de restauration de la cathédrale de Lausanne entamé il y a plus de quarante ans. Un nouveau programme d'interventions sur l'édifice est ensuite au programme jusqu'en 2029.

«Nous voulons terminer ce qui n'a pas encore été fait et préparer le futur», a résumé jeudi le conseiller d'Etat en charge du patrimoine Pascal Broulis devant le monument gothique. Construite entre 1170 et 1235, la cathédrale de Lausanne est en «chantier perpétuel», a-t-il rappelé.

La molasse vieillit mal

Via une demande de crédit au Grand Conseil de 10,1 millions de francs, le gouvernement souhaite financer des études et procéder à plusieurs travaux de restauration de 2021 à 2024. Les façades de la tour du transept sud, plus exposées au vent et au soleil, souffrent de dégradations. «La molasse ne vieillit pas très bien», poursuit Pascal Broulis. «Les pluies acides et le vent, ça creuse».

Les renvois d'eau, qui n'empêchent pas l'eau de mouiller les murs en profondeur, devront être corrigés. Autre aspect important à revoir: les infrastructures techniques, soit les installations électriques. Un montant de 300'000 francs est par ailleurs demandé pour modifier l'ameublement intérieur et installer des bancs réversibles en lieu et place des chaises.

Et après

Dans une deuxième étape courant de 2024 à 2029, le choeur de la cathédrale, la tour du transept nord et la tour inachevée seront restaurés. Pour ce faire, une nouvelle demande de crédit sera déposée. A noter que durant les travaux, le bâtiment restera ouvert et visible, a insisté le conseiller d'Etat. Le gouvernement table sur 2030 pour se pencher sur la travée centrale et la tourelle d'escalier au sud.

Pour rappel, en 2009, la Cour des comptes avait tapé sur les doigts du canton et dénoncé des problèmes de gouvernance majeurs dans la surveillance des travaux menés ces dernières années sur cet édifice. (ats/nxp)