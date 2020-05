Pour réagir face à l'arrêt forcé de leurs activités qui met leurs entreprises en péril depuis sept semaines, quelque 7200 indépendants et entrepreneurs ont créé un collectif, via les réseaux sociaux, nommé simplement Indépendants et Entrepreneurs Suisse. Ils partagent le même constat: leur situation est «dramatique» et les «mesures d’aides accordées sont insuffisantes et inéquitables».

Ouverture immédiate

Pour eux, chaque jour qui passe sans activité ne fait qu'augmenter la note, tandis que beaucoup de factures émises en février restent impayées... Le collectif demande donc «l’ouverture immédiate de tous les commerces et l'autorisation de toutes les activités professionnelles, cela tout en respectant les mesures barrières édictées par l'OFSP, en limitant l'occupation selon la superficie.»

Loyers partagés

A l'heure où le Parlement ouvre à Berne sa session spéciale consacrée à la crise, les indépendants et entrepreneurs font connaître plusieurs revendications. Ils proposent une répartition du coût des loyers commerciaux pour 1/3 par le locataire, 1/3 par le propriétaire et 1/3 par l’Etat. Une proposition similaire est sur la table des parlementaires cette semaine, mais le Conseil fédéral continue à s'opposer à toute ingérence dans ce domaine.

Même pas les dépenses privées...

Ils demandent que l'allocation APG/RHT, plafonnée à 5880 francs, soit versée à tous et non pas déclinée en cinq catégories avec des effets de seuil comme le veut le système du Conseil fédéral. Le collectif constate: «La plupart des indépendants ont reçu une APG insuffisante pour couvrir ne serait-ce que leurs dépenses privées. Les charges de leur entreprise ne sont même pas prises en compte. Afin de les préserver, un accès à un soutien financier réaliste est essentiel, il doit être rétroactif au 17 mars 2020 et non remboursable.»

Soutien sur la durée

Enfin, le collectif estime que le soutien doit continuer tant que durent les mesures contraignantes imposées par la Confédération ou les cantons. Il s'agit de combler la perte d'exploitation liée aux restrictions sanitaires et les frais induits par les mesures barrières, le réagencement du commerce ou l'achat de matériel de protection.

Eric Felley