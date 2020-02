Dans le cadre de Léman 2030, les CFF ont mis en service mardi la nouvelle voie de dépassement fret Coppet–Founex (VD) entre Genève et Lausanne. Longue de 750 mètres, elle permet de garantir les capacités du transport fret tout en accompagnant la croissance du trafic voyageurs.

La construction de cette troisième voie permet de concilier le trafic fret et les trains de voyageurs. Ces derniers, plus rapides, peuvent à cet endroit dépasser les trains marchandises, ont indiqué les CFF mardi dans un communiqué.

Deux trains de fret peuvent circuler par heure et par sens en journée sur cette voie. Elle permet dans le même temps de fluidifier le trafic et de stabiliser l'horaire. Les coûts de cette construction, qui s'est terminée fin décembre 2019 après deux ans et demi de travaux, se montent à quelque 73 millions de francs.

Pour CFF Cargo SA et la branche du transport marchandise, cette voie de dépassement est essentielle au développement de l'activité logistique dans l'arc lémanique. En supprimant un goulet d'étranglement entre Lausanne et Genève, elle permet également d'augmenter la capacité de circulation des trains marchandises dans toute la Suisse. En garantissant la disponibilité de sillons alloués au fret, elle favorise le transfert rail-route.

Près de 10'000 tonnes par jour

A l'occasion de la fin des travaux, les CFF, l'Office fédéral des transports et les cantons de Vaud et Genève ont réaffirmé mardi l'importance du transport de marchandises par rail, y compris sur l'axe est-ouest. Le trafic fret s'est en effet continuellement accru au cours des dernières années sur le tronçon entre Lausanne et Genève.

Entre 2010 et 2019, le nombre de wagons marchandises a augmenté de plus de 40% sur cette ligne. Ils ont transporté 2'331'029 tonnes de marchandises, soit l'équivalent de 9250 tonnes par jour. Le trafic routier a ainsi été allégé de l'équivalent de 740 camions qui n'ont pas circulé chaque jour ouvrable.

La nouvelle voie Coppet–Founex témoigne d'une politique que la Confédération suit et renforce depuis plus de 20 ans, a rappelé l'OFT. Son objectif est que le fret ferroviaire devienne la colonne vertébrale de la chaîne de logistique au plan national.

Sites logistiques

Les cantons de Vaud et de Genève ont eux souligné l'importance de mettre en place des systèmes logistiques performants dans l'arc lémanique. Il s'agit de miser sur le développement parallèle du rail et de la route pour désengorger les axes de transports.

Une politique qui demande entre autres la mise en place de sites logistiques urbains à proximité des villes. Cela permet aux marchandises d'être redistribuées par la route au plus près de leur destination finale.

La création de ces chaînes logistiques intelligentes et optimisées implique cependant de permettre aux trains de marchandises de circuler selon des cadences régulières. Ce que permet la nouvelle ligne de fret, se réjouissent les cantons. (ats/nxp)